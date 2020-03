Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bei Auffahrunfall leicht verletzt; Aurich - Zusammenstoß auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zwei Personen sind am Montag in Aurich bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 8.35 Uhr auf der Leerer Landstraße unterwegs, als er auf einen vorausfahrenden BMW 5er auffuhr. Der 30 Jahre alte Fahrer des BMW und sein 31 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

Aurich - Zusammenstoß auf Parkplatz

Eine 31 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Zusammenstoß auf einem Parkplatz in Aurich leicht verletzt worden. Ein 65 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 11.35 Uhr in der Raiffeisenstraße auf den dortigen Parkplatz. Dabei übersah er offenbar einen 42 Jahre alten Opel-Fahrer, der rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt.

