Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gartenlaube brennt aus

Hildesheim (ots)

Hildesheim(th) Am Samstag den 04.01.2020, gegen 10:45 Uhr, geriet eine Gartenlaube in der Gartenkolonie des Gartenverein "Unter den Windmühlen" in der Straße An der Ortsschlumpquelle in Vollbrand. Der 78jährige Eigentümer der Laube hatte nach eigenen Angaben eine Gasflasche mit der Heizungsanlage seiner Laube verbunden. Nach Auslösen des Zündfunken gab es eine Stichflamme, die sofort auf die Laube übergriff. Das Feuer breitete sich so schnell auf die ganze Laube aus, dass der Eigentümer sich nur noch schnell nach draußen retten konnte. Der Mann erlitt leichte Brand- und Rauchgasverletzungen und begab sich vorsorglich zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Ob das Feuer durch eine unsachgemäße Handhabung oder eine technische Ursache entstanden ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Feuerwehr Hildesheim war im Einsatz. An der Laube entstand Totalschaden, ein Übergreifen auf andere Gartenhäuser konnte aber verhindert werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 10.000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121/ 939-112

Fax: 05121/939-250

E-Mail: postfach-einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell