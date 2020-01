Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen (Heyersum), Gronauer Straße - Zeugenaufruf anlässlich einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Hildesheim - Nordstemmen (Heyersum), Gronauer Straße. Am 03.01.2020, gegen 17:45 Uhr, befuhren eine 26 jährige Gronauerin und eine 22 jährige Sibbesserin, hintereinander, die L 480 (Gronauer Straße) in Richtung Betheln, in einer langgezogenen Linkskurve kommt ihnen ein Pkw VW in schwarz entgegen, welcher zu weit auf ihre Fahrbahn gerät und beide Fahrzeuge im Vorbeifahren streift. Bei dem Pkw der 26 jährigen Gronauerin entsteht ein Sachschaden von ca. 1500 Euro, da ihr Außenspiegel auf der Fahrerseite abbricht und es zu Lackschäden von der Fahrertür bis zum Fahrzeugheck kommt. Bei der 22 jährigen Sibbesserin entsteht ein Sachschaden von ca. 100 Euro, da ihr Außenspiegel auf der Faherseite beschädigt wird. Das verursachende Fahrzeug setzt seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Unfallort werden Teile des Aussenspiegels vom verursachenden Fahrzeug gefunden. Die Polizei in Sarstedt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen. He.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell