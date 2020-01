Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Über 400 Briefe im Altpapiercontainer geworfen (Neu.)

Hildesheim (ots)

Duingen- Lübbrechtsen

Am 02.01.2020 in der Mittagszeit meldeten sich zwei Zeugen bei der Polizei Alfeld und teilten mit, dass sie in Duingen, Ortsteil Lübbrechtsen, gesehen hätten, wie ein Postzusteller soeben "haufenweise" Papier in einem Altpapiercontainer entsorgt habe. Sie hätten bereits selbstständig nachgesehen und festgestellt, dass sich darin unzählige verschlossene Briefe befinden.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten genau 405 Briefe aus dem Altpapiercontainer holen und dem Postverteilungszentrum für eine erneute Zustellung übergeben. Die ca. 50 Briefe, welche nicht sofort herausgeholt werden konnten, werden durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH) am Folgetag für die Polizei gesichert und ebenfalls einer erneuten Zustellung zugeführt.

Der verantwortliche Postzusteller konnte ermittelt werden. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Post- und Fernmeldegeheimnis. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld (Tel.: 05181/9116-0) zu melden.

