Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Elze, Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Schmiedetorstraße

Hildesheim (ots)

(bur)In der Silvesternacht kam es gegen 00:15 Uhr in der Schmiedetorstraße Höhe Hausnummer 49 zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 31 und 27 jährigen Elzers. Ein noch unbekannter Täter soll laut brüllend mit einer Metallstange auf die Opfer, die noch in Begleitung einer 48 Elzerin gewesen seien, zugelaufen sein. Dabei habe er die schwere Stange in die Gruppe geworfen und die Opfer nur leicht verfehlt. Der Täter wird als 190 cm groß, schlank, mit schwarzer Jacke und blauer Jeans bekleidet beschrieben. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen zum Vorfall sich unter der T. 05068-93030 zu melden. Wer kann Angaben zu der Identität des Täters machen?

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell