POL-HI: Einbruch in Grundschule in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Zwischen dem 30.12.2019, 12:00 Uhr, und dem 01.01.2020, 16:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule in der Bergstraße in Hildesheim.

Nach vorliegenden Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam ins Gebäudeinnere der betroffenen Grundschule. Dort wurden mehrere Türen zu Büros aufgebrochen und diverse Schränke nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht momentan noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 2.500 Euro.

Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindungen stehen könnten, nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell