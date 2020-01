Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ordnungswidrigkeiten in der Silvesternacht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (leh): Am 31.12.2019 kam es in der Silvesternacht zur Einleitung zweier Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Betroffenen zündeten unter anderem in Groß Düngen unmittelbar vor der Kirche und in Bockenem im Nahbereich zu Fachwerkhäusern Böller und Raketen. Auch wenn es zeitlich keinen Verstoß darstellt, ist die Örtlichkeit zum Abbrennen der pyrotechnischer Gegenstände entscheidend. Auf die Betroffenen könnte nun ein Bußgeld zukommen.

