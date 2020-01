Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall - Pkw mit 4 Personen besetzt, eine Person leicht verletzt, Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle

Hildesheim (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen: Pkw mit Hildesheimer Zulassungskennzeichen, besetzt mit insgesamt 4 Personen, befährt am Neujahrsmorgen gegen 03.25 Uhr in Hildesheim die Goslarsche Landstraße in Fahrtrichtung Senator-Braun-Allee. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit gerät der Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallt gegen einen Baum, bevor er an der Umzäunung des Helios-Klinikums zum Stillstand kommt. Bei dem Verkehrsunfall wird ein Insasse leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle, während die übrigen drei Insassen am Unfallort verbleiben. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten geben die Insassen in ihrer ersten Einlassung an, den Fahrzeugführer nicht zu kennen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Geldbetrag. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121/ 939-112

Fax: 05121/939-250

E-Mail: postfach-einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell