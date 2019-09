Polizei Bonn

POL-BN: Sachbeschädigungen an U-Bahnhaltestelle "Rheinaue" - Polizei nahm 56-Jährigen nach Zeugenhinweis fest - Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Bonn (ots)

In den späten Vormittagsstunden des 19.09.2019 nahm eine Polizeistreife einen Verdächtigen im Bereich der Haltestelle "Rheinaue" vorläufig fest, nachdem sich dieser zuvor am Gleiskörper der Bahn zu schaffen gemacht hatte: Gegen 11:05 Uhr bemerkte ein Bahnfahrer, der mit seinem Bahnzug auf der Südbrücke in Richtung Bonn unterwegs war, dass sich eine männliche Person im Gleiskörper der Bahn zu schaffen machte - vor der Einfahrt der Straßenbahn hatte der Mann dann den Bereich verlassen. Der Bahnfahrer bemerkte u.a. an einer fehlenden Beleuchtungseinrichtung eine Veränderung und alarmierte neben der Polizei auch die Leitstelle der Bonner Stadtwerke. Eine kurze Zeit später eintreffende Polizeistreife stellte an der Haltestelle einen Verdächtigen fest, auf den die vorliegende Personenbeschreibung zutraf. Der 56-Jährige, der der Polizei auch im Gewalt- und Eigentumsbereich bekannt ist, wurde überprüft und vorläufig festgenommen. Nach den ersten Feststellungen hatte er zuvor im Gleisbereich Kabel und eine Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Den Festgenommenen, der nach dem aktuellen Sachstand ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik ist, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

