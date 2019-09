Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am 18. September 2019 entwendeten unbekannte Täter von einem VW Golf, der in der Zeit von 08.40 Uhr bis 12.00 Uhr an der Eschstraße geparkt war, die amtlichen Kennzeichen CLP-KB 252. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Tageswohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter brachen am 18. September 2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Münsterstraße ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, gelangte ein bislang unbekannter Täter am Sonntag, 15. September 2019, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, durch ein offenes Fenster in eine Obergeschosswohnung am Wallfahrtsweg. Entwendet wurde u. a. ein Akkuschrauber. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Falsche Polizeibeamte

Am 18. September 2019 kam es wieder einmal zu Anrufen sog. Falscher Polizeibeamter. Ein bislang unbekannter männlicher Täter kontaktierte fernmündlich in der Zeit von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr im gesamten Innenstadtgebiet von Cloppenburg Menschen im Alter von 53 bis 83 Jahren. Die Angerufenen beendeten frühzeitig die Gespräche, sodass keine Sachschäden entstanden sind.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut:

Ihre Polizei würde Sie am Telefon nie über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen und Sie dazu bewegen, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und/oder Vertrauten. Die Telefonnummer, die im Display Ihres Telefons angezeigt wird, ist in vielen Fällen die tatsächlich existente Rufnummer einer Polizeidienststelle. Dies ist leicht durch Manipulationen zu erreichen. Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. Legen Sie auf, suchen Sie selbstständig die Rufnummer Ihrer nächsten Polizeidienststelle heraus und melden dort den Vorfall. Natürlich ist dies auch über Notruf 110 möglich. Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18. September 2019 befuhr ein 27-jähriger Essener gegen 16.30 mit seinem Pkw die Schulstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am 18. September 2019 befuhr eine 65-jährige Cloppenburgerin gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Sevelter Straße in Richtung Bahnhofstraße. Ein 13-jähriger Cloppenburger befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad in entgegengesetzte Richtung und wollte die Sevelter Straße in Richtung Eschstraße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 65-Jährigen, die dabei leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 120 Euro.

Löningen - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. September 2019 wurde eine 11-jährige Löningerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße leicht verletzt. Ein 53-jähriger Löninger hatte gegen 15.30 Uhr mit seinem Multivan die Bremer Straße aus Richtung Bahnhofsallee kommend befahren und wollte nach links in den Windmühlenweg abbiegen. Hierbei übersah er die 11-Jährige, die ihm mit ihrem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg entgegenkam. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

