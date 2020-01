Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an 5 PKW in Bockenem-Upstedt

Hildesheim (ots)

(wil) In der Silvesternacht beschädigten bisher unbekannte Täter in Bockenem-Upstedt die Reifen an insgesamt fünf PKW. Diese waren in der Straße Zum Krug abgestellt. Mit einem spitzen Gegenstand gingen die Unbekannten vor und verusachten dabei einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel-Nr. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

