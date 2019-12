POL-LIP: Lage-Müssen. Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht.

Polizei Lippe

Dienstagmorgen, gegen 7:30 Uhr, kam es an der Einmündung Pivitsheider Straße/Hüntruper Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer 42-jährigen Frau aus Lage, die mit einem Opel Corsa fuhr. Diese beabsichtigte von der Hüntruper Straße aus nach rechts auf die Pivitsheider Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den auf dem dortigen Radweg fahrenden Radler, der dabei zu Fall kam. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten fuhr der etwa 15 Jahre alte, 1,60 m große, hagere junge Mann mit blondem Haar in Richtung Lage davon. Dieser junge Mann, der einen Rucksack mit sich führte, wird gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

