Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Zeugensuche nach Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.19, gegen 08 Uhr, kam es auf der L132/Breite Straße zu einem Unfall. Eine BMW-Fahrerin fuhr auf der Landesstraße von Sitzenkirchen in Richtung Obereggenen. Hier soll ihr ein schwarzer Pkw, vermutlich ein SUV, entgegengekommen sein, welcher auf ihre Fahrbahnseite kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die BMW-Fahrerin ihr Fahrzeug nach rechts lenken und stieß hierbei mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hunderte Euro. Der unbekannte, schwarze SUV fuhr weiter in Richtung Kandern. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

