Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Vahlhausen. Unfall unter Alkohol.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen verunfallte eine 22-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Seat auf der Diestelbrucher Straße. Da sie angetrunken war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein weggenommen. Gegen 3 Uhr befuhr die 22-Jährige die Straße in Richtung Diestelbruch. Innerhalb einer leicht abschüssigen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung. Sie verletzte sich dabei schwer und musste in eine Klinik gefahren werden. Der erheblich beschädigte Seat wurde abgeschleppt.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell