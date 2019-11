Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Bäckerei eingebrochen

Reken (ots)

Eine geringe Summe Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in Groß Reken erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in eine Bäckerei an der Straße Neue Mitte eingedrungen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

