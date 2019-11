Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Folgenschwere Kollision

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen am Mittwoch bei einem Unfall in Schöppingen erlitten. Dazu war es gegen 07.15 Uhr gekommen: Eine 28-Jährige befuhr in der Bauerschaft Ramsberg die K28 in Richtung L579. Als die Lünerin in die bevorrechtigte Landesstraße einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 45-jährigen. Die Heekerin war auf der L579 in Richtung Schöppingen unterwegs gewesen. Rettungswagen brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Die L579 blieb für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 22.000 Euro.

