Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Überraschte Einbrecher flüchten

Rhede (ots)

Am Montagmorgen hörte eine Bewohnerin eines Hauses an der Orffstraße 08.20 Uhr mehrfaches Klingeln. Sie öffnete nicht, da sie keinen Besuch erwartete und sich noch im Badezimmer aufhielt. Kurz darauf vernahm sie einen Knall und männliche Stimmen in ihrer Wohnung. Sie sperrte sich in dem Badezimmer ein und schrie die Täter durch die geschlossene Tür lautstark an. Diese flüchteten sofort mit ihrer Beute (Handtasche und Armbanduhr). Die Geschädigte vermutet, dass die Täter sich auf Französisch unterhielten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

