Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Ruhestörung durch Ingewahrsamnahme beendet

Rhede (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizei über eine Ruhestörung in einem Rheder Wohngebiet (zwischen Schlossstraße und Burloer Straße) informiert. Eine 50-jährige Frau randalierte (zum wiederholten Male) lautstark auf ihrem Balkon und schrie Beleidigungen in den Innenhof der Nachbarhäuser.

Die Polizeibeamten ermahnten die Frau zur Ruhe, was aber keinen nachhaltigen Erfolg hatte, sodass die Beamten erneut um Hilfe gebeten wurden. Diese beendeten die erneute Ruhestörung und Belästigung und nahmen die Frau für die nächsten Stunden in Gewahrsam.

