Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Silberfarbener älterer Fiat nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Am Montagabend befuhr ein noch unbekannter Autofahrer nach Zeugenangaben gegen 22.00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Schwanenstraße in Richtung Westend. Kurz vor der Einmündung mit der Straße Westend geriet er auf die Mittelinsel und prallte gegen das Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher setzte zurück und flüchtete in Richtung Windmühlenplatz.

Bei dem Pkw handelt es sich im einen älteren silberfarbenen Fiat mit defekter Kennzeichenbeleuchtung. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

