Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrer schwer verletzt

Ahaus-Wüllen (ots)

Schwere Verletzungen sowie eine Kopfverletzung zog sich ein 57-jähriger Pedelecfahrer aus Ahaus zu. Im Bereich der Stadtlohner Straße, Höhe Einmündung Vissingkamp kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einer 35-jährigen Autofahrerin. Er befuhr den Radweg an der Stadtlohner Straße in Fahrtrichtung Ahaus. Sie befuhr die Stadtlohner Straße in Fahrtrichtung Stadtlohn und beabsichtigte, nach links in den Vissingkamp abzubiegen. Dabei übersah die Ahauserin den Pedelecfahrer und touchierte ihn. Er kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, trotz keiner bestehenden Pflicht, Helme im Straßenverkehr zu tragen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell