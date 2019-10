Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festgenommener versteckte sich im Bettkasten

Gelsenkirchen (ots)

Für 30 Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 30-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei bereits am Dienstagmittag, 22. Oktober, gegen 12.30 Uhr, in einer Wohnung in Horst festnahm. Zuvor hatte der Mann aus Gelsenkirchen noch versucht, sich in einem Bettkasten vor den Beamten zu verstecken. Später gab er noch falsche Personalien an. Gegen den Gesuchten lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen schweren Bandendiebstahls vor.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell