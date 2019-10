Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am frühen Dienstagabend, 22. Oktober, und am frühen Mittwochmorgen, 23. Oktober, im Stadtgebiet. Gestern, gegen 18.45 Uhr, überprüften die Beamten einen 54-Jährigen auf der Bochumer Straße. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Widerstandes und Beleidigung vor. Heute, gegen 1 Uhr, nahmen Polizisten einen 36-Jährigen an der Hammerschmidtstraße fest. Gegen den Gelsenkirchener bestand ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Festgenommenen wurden ins Polizeigewahrsam gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell