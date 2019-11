Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Einbruch in Bankfiliale

Ahaus-Ottenstein (ots)

Eine derzeit unbekannte Anzahl von Sparbüchern waren die Beute unbekannter Täter, die in der Nacht zu Mittwoch in eine Bankfiliale einstiegen. Der Alarm löste gegen 03.45 Uhr aus, als die Täter ein rückwärtiges Fenster aufhebelten und sich somit Zutritt zu einem Vorraum in dem Gebäude an der Vredener Straße verschafften. Dort brachen sie einen verschlossenen Wandschrank auf, um an die Sparbücher zu gelangen. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die unbekannten Täter mit der Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm weitere Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Leah Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell