Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Es muss in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr und Mittwoch, 14.15 Uhr gewesen sein, als sich Einbrecher durch den Garten zu der Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Straße "Herdt" begaben. Dort schlugen sie eine Scheibe ein und hebelten ein Fenster massiv auf. Derart in das Haus gelangt, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute und flüchteten, vermutlich unter Mitnahme von Schmuck, in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell