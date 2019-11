Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Beutezug auf Campingplatz

Velen (ots)

Einbrecher hatten es jetzt auf einen Campingplatz in Velen abgesehen. Die Täter scheuten bei ihrer Suche nach Beute nicht davor zurück, sich mit Gewalt Zugang zu zahlreichen Wohnwagen und Ferienhütten zu verschaffen. Die Unbekannten richteten dabei auf dem Platz am Heidener Landweg einen beträchtlichen Schaden an - zurück blieben viele beschädigte Unterkünfte, an denen die Täter Fenster aufgehebelt hatten. Die Höhe des so entstandenen Sachschadens liegt circa bei 10.000 Euro. Ein Fernseher, zehn Flaschen alkoholischen Getränks und etwas Bargeld stellen nach ersten Erkenntnissen das Diebesgut dar, das die Einbrecher erbeuteten. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich an das Kriminalkommissariat in Borken wenden unter (02861) 9000.

