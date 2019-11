Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Gronau (ots)

Ein Fenster mit einem Werkzeug aufgehebelt haben unbekannte Täter und sich so gewaltsam Zugang zu einem derzeit leerstehenden Haus an der Rektor-Bremer-Straße in Gronau verschafft. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 14.00 Uhr. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 400 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

