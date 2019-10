Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kfz-Betrieb nach Gasgeruch kurzfristig geräumt

Ludwigsburg (ots)

Mitarbeiter eines Kfz-Betriebs in der Zeppelinstraße haben am Mittwochmittag gegen 12:05 Uhr Gasgeruch in ihren Verkaufsräumen gemeldet. Das Gebäude wurde daraufhin vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr Herrenberg war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und führte Messungen durch. Eine Gaskonzentration war jedoch nicht festzustellen. Die Ursache des Gasgeruchs war nicht festzustellen. Gegen 12:40 Uhr konnten die evakuierten Personen wieder in das Gebäude zurück.

