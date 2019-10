Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnwageneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 15.15 Uhr in einen Wohnwagen eingebrochen, der vor einem Wohnhaus in der Hindenburgstraße in Bietigheim abgestellt war. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe des Wohnwagens ein und gelangte somit in das Innere des Wagens. Anschließend durchwühlte er sämtliche Schubladen und verließ, nachdem er vermutlich nichts Wertvolles entdecken konnte, den Caravan über die Tür. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0.

