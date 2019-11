Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Angriff beim Gassigehen

Recklinghausen (ots)

Ein 37-jähriger Castrop-Rauxeler ging am Samstag, gegen 21.15 Uhr, auf der Bodelschwingher Straße mit seinem Hund spazieren. Dabei begleitete ihn ein 31-Jähriger. Hier kamen ihnen drei ihm unbekannte Männer entgegen, die einen kleinen Hund dabei hatten. Die Drei sprachen den 37-Jährigen an. Einer der Drei trat im Verlauf des Gesprächs den Hund des 37-Jährigen. Aus bislang unbekannter Ursache gingen die Drei auf den 37-Jährigen los. Als der 31-Jährige dazwischenging, flüchteten die Täter in Richtung Schwerin. Der 37-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell