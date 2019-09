Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Reihenhaus

Täter hebelten Terrassentür auf

Unna (ots)

In den Abendstunden des 10.09.2019 hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses an der Münchener Straße auf und entwendeten Diebesgut in Höhe von 500 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell