Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht/ Hoher Sachschaden entstanden

Kamen (ots)

Am 09.09.2019, gegen 14.09 Uhr ereignete sich auf der Unnaer Straße (B233), Höhe BAB Auffahrt A1 Fahrtrichtung Bremen, eine Verkehrsunfallflucht mit mehreren beteiligten Fahrzeugführern.

Ein lilafarbener 3er BMW fuhr in Fahrrichtung Kamen in den Gegenverkehr. Um einen Verkehrsunfall mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern bremste ein 60 jähriger Unnaer seinen PKW bis zum Stillstand ab. Es kam im Verlauf zu einigen Auffahrunfällen mit Sachschaden in Höhe von ca. 4300 Euro.

Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten fuhr der Fahrer des 3er BMW teilweise über den Grünstreifen in Richtung A1 / Bremen.

Den Unfallhergang / die Fahrweise des bislang unbekannten "Geisterfahrers" müssten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem auffälligen 3er BMW geben? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02307/921-3220 oder 921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell