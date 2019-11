Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Überfall auf Tankstelle an der Herner Straße

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 21.50 Uhr, betraten drei maskierte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Herner Straße. Während einer der Täter auf der Türschwelle stehen blieb, gingen die beiden anderen in Richtungt Kassenbereich. Beide drohten mit einer Schusswaffe und forderten von der 57-jährigen Angestellten Bargeld. Mit der BVeute flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte beschreibt die Täter als 20 bis 30 Jahre alte Männer. Alle waren etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur und schwarz gekleidet. Sie hatten Kapuzen über den Kopf gezogen und waren mit hochgezogenen Bandanas maskiert. Hinweise erbittet das Fahckommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell