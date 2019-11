Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 03.30 Uhr, brach ein 41-jähriger Castrop-Rauxeler in ein Wohnhaus auf der Ringstraße ein. Der Wohnungsinhaber bemerkte Einbruch und rief die Polizei. Polizeibeamte konnten den 41-Jährigen in der Wohnung festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

