Was machen Sie am Samstag den 30. November? Die Kreispolizeibehörde Wesel hat für diesen Tag vor dem ersten Advent einen Tipp. In der katholischen Kirche St. Ida in Moers gibt es wieder das traditionelle Regionalkonzert des Chorverbandes der Deutschen Polizei (CVdDP).

Seit vielen Jahren richtet der Verband im Namen des NRW-Innenministeriums ein solches Adventskonzert im Kreis Wesel aus. Auch in diesem Jahr übernimmt Landrat Dr. Ansgar Müller die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung. Sie steht unter dem Motto "Bürger und Polizei: Wir machen Musik zum Advent!"

Als Künstler sind das Landespolizeiorchester NRW mit dabei, "Chorrage", der Polizeichor der Polizei Düsseldorf und die Moerser Gruppe "Gospel Invitation". Sie hat in der Kirche ein "Heimspiel".

Karten für das vorweihnachtliche Konzert gibt es ab Mittwoch (06.11.19) bei verschiedenen Vorverkaufsstellen zum Preis von 10,-- Euro. (Schüler/Studenten 5,-- Euro.)

Vorverkaufsstellen: Eicker Reiseshop, Inh. Sabrina Höfels, Oderstraße 93 f-g, Moers Kirchengemeinde St. Martinus - Pfarrbüro -, Heiermannsweg 6, Moers Mitglieder des Chores "Gospel Invation" oder Kartenreservierung per E-Mail an: Buchung@gospel-invitation.de

