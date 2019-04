POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Samstag, d. 13.04.2019

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Wohnungsbrand mit zwei Verletzten Ort: Wiesbaden, Hollermorgenstraße 7 Zeit: Samstag, d. 13.04.2019, 01:05 Uhr Am frühen Samstagmorgen kam es in der Hollermorgenstraße zu einem Wohnungsbrand, bei dem zwei Hausbewohner verletzt wurden. Nachdem gegen 01:05 Uhr die Brandmeldung einging, trafen zeitnah die ersten Streifen am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt stand im zweiten Stock bereits eine Wohnung in Flammen. Die Bewohner hatten bereits das Haus verlassen. Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl, bzw. das Nachbargebäude zu verhindern und den Brand zu löschen. Die Hausbewohner wurden durch die Notfallseelsorge in einem bereitgestellten Bus der Feuerwehr betreut. Zwei Bewohner wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000EUR. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.

