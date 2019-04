Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Montag, d. 01.04.2019

Wiesbaden (ots)

Quadfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt. Ort: Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Bundesstraße 40 Zeit: Montag, d. 01.04.2019, 14:48 Uhr Ein Quadfahrer missachtete beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Quadfahrer schwer verletzt wurde. Am Montagmittag befuhr ein 67-jähriger Quadfahrer mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 40. Er kam aus Richtung Hochheim und war in Richtung Wiesbaden unterwegs. An der Unfallstelle wollte er nach links in die Straße Kommerzienrat-Disch-Brücke einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte 38-jährige Pkw-Fahrerin, die die Bundesstraße 40 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Hochheim befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Quadfahrer wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw wurde durch den Aufprall gedreht und rutschte in ein angrenzendes Feld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000EUR.

Heinz, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell