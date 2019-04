Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 04.04.2019 Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wiesbaden (ots)

Ort: Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße Zeit: Donnerstag, 04.04.2019, 16.50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr befuhr ein 52jähriger Mann aus Walluf mit seinem schwarzen Volvo in Mainz-Kastel die Anna-Birle-Straße in Richtung unterer Zwergweg und beabsichtigte nach links in ein Grundstück einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden blauen Renault Twingo eines 20jährigen Mannes aus Mainz-Kostheim. Dieser versuchte, durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß zu verhindern und wich gleichzeitig nach links aus. Dabei überfuhr er den dortigen Bürgersteig, streifte einen Stromkasten und prallte schließlich gegen einen Laternenmast. Zu einem Zusammenstoß mit dem eigentlichen Unfallverursacher kam es nicht, der Wallufer und sein Fahrzeug blieben unversehrt. Fahrer und Beifahrer des Renault Twingo wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Mitfahrer im Fond des Renault musste mit Knochenbrüchen zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Der Renault erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

