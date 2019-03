POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, d. 31.03.2019

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Auseinandersetzung auf der Straße, Messer im Spiel? Ort: Wiesbaden, Sonnenberger Straße Zeit: Samstag, d. 30.03.2019, 07:37 Uhr Am frühen Samstagmorgen meldete eine Passantin eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Sonnenberger Straße, in der Nähe des Kurecks. Die besagte Örtlichkeit wurde umgehend von starken Polizeikräften angefahren. Vor Ort befanden sich acht männliche Personen. Sie wurden hinsichtlich des Tathergangs befragt, zeigten sich allerdings wenig kooperativ. Ein 28-jähriger wies eine kleine, oberflächliche Schnittverletzung an der Hand auf. Ein weiterer, 23-jähriger Geschädigter hatte einen Kratzer am Kopf. Die mehr als dürftigen Angaben der Beteiligten zugrunde legend, ergibt sich folgender Tatablauf: In einer nahe gelegenen Gaststätte kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung innerhalb einer größeren Personengruppe. Einer der Beteiligten zog ein Messer und forderte die übrigen Beteiligten auf mit auf die Straße zu kommen. Dort kam es daraufhin zu einem Handgemenge zwischen etwa 10 Personen, wobei die beiden Geschädigten verletzt wurden. Da alle Beteiligten an der Aufklärung des Sachverhaltes offensichtlich wenig Interesse hatten, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die Person mit dem Messer hatte die Örtlichkeit bereits verlassen und wird wie folgt beschrieben: Männlich, 30 Jahre alt, 190cm groß, athletische Figur, komplett schwarz gekleidet. Das Messer hatte eine Klingenlänge von ca. 30cm. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wiesbaden, Tel.: 0611 / 345-2140

Verletzter nach Auseinandersetzung macht keine Angaben Ort: Wiesbaden, Peter-Sander-Straße Zeit: Sonntag, d. 31.03.2019, gg. 03:02 Uhr Eine Streife des 2.Polizeireviers wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:20 Uhr auf eine etwa 15-köpfige Personengruppe vor einer Diskothek in Mainz-Kastel aufmerksam. Die Gruppe zerstreute sich bei Eintreffen der Polizei. Die Streife bemerkte daraufhin zwei Personen die leicht verletzt waren. Ein 24-jähriger hatte eine Schnittverletzung an der Hand, ein 28-jähriger Verletzungen am Rücken und am Kopf, die offensichtlich von Schlägen herrührten. Der 24-jährige machte keine detaillierten, der 28-jährige keine Angaben zur Ursache der Verletzungen. Eine Sichtung der Videoüberwachung durch die Streife zeigte eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Diskothek. Die Beteiligten schlugen aufeinander ein und bewarfen sich teilweise mit Stühlen. Die Aufzeichnungen wurden sichergestellt, eine detaillierte Auswertung erfolgt im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen beim 2. Polizeirevier in Mainz-Kastel, Tel.: 0611 / 345-2240.

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt Ort: Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring Zeit: Samstag, d. 30.03.2019, 14:37 Uhr Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurde der Motorradfahrer leicht verletzt Nach Angaben der Zeugen und der Unfallbeteiligten befuhr die 27-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault die Fritz-Kalle-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Ring. Sie wollte diesen überqueren. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der auf dem Theodor-Heuss-Ring unterwegs war. Der Motorradfahrer kam aus Richtung Konrad-Adenauer-Ring und fuhr in Richtung Mainzer Straße. Es kam auf der Fahrbahn des Motorradfahrers zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins St. Josefs-Hospital verbracht. Nach ambulanter Behandlung wurde er entlassen. Laut Angaben einer Zeugin war der Motorradfahrer mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

