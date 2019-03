Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schreiender Mann verursacht größeren Polizeieinsatz Ort: Mainz-Kastel, Flößerweg Zeit: 26.03.2019, 17.05 Uhr

Wiesbaden (ots)

Heute Nachmittag kam es in Mainz-Kastel zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem Zeugen einen Mann gemeldet hatten, welcher schreiend und mit einer Waffe in der Hand den Flößerweg entlanglaufen würde. Den ersten Zeugenangaben zufolge soll der Mann auch Schüsse abgegeben haben. Unmittelbar wurden mehrere Polizeikräfte in den Bereich Flößerweg entsandt. Ein Polizeihubschrauber, welcher zufällig in der Nähe unterwegs war, wurde kurzzeitig in den Einsatz eingebunden, konnte jedoch nach wenigen Minuten schon wieder abdrehen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der vermeintliche Schütze ein Haus betrat und darin verschwand. Einsatzkräfte suchten das Mehrfamilienhaus auf, konnten die betreffende Wohnung lokalisieren und stellten dort 3 Männer fest. Auf einen passte die Beschreibung des mutmaßlichen Schützen. Angetroffen wurden ein 26-jähriger sowie ein 35-jähriger aus Wiesbaden und ein 34-jähriger aus Mainz. Alle drei machen keine Angaben zum Sachverhalt. Sie wurden zunächst auf verschiedene Polizeireviere verbracht, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen. Im Anschluss werden die drei Personen entlassen. Die Hintergründe für das Handeln des Mannes sind unklar, weitere Ermittlungen folgen. Bargholz, PHKin und KvD

