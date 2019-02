Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mann randalierte in der Innnenstadt

Wesel (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Wesel hat am Wochenende in einer Einkaufspassage in Wesel randaliert.

Er schlug am Samstag gegen 11.44 Uhr mit einem Hammer in der Tiefgarage der Apollopassage auf einen dort geparkten Wagen ein. Dieser hatte danach Löcher in der Windschutzscheibe und der Kühlerhaube. Anschließend hat er mit einem Hammer auch mehrere Schaufensterscheiben in Erdgeschoss der Passage beschädigt und lautstark Unverständliches gerufen.

Der 26-jährige konnte von Zeugen in der Straße Heuberg bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Krankenwagen brachte den Mann wegen einer Verletzung an der Hand in ein Weseler Krankenhaus. Er machte dort einen verwirrten, aber ruhigen Eindruck.

Wegen des ruhigen Gemütszustandes des Täters wurde dieser nach Absprache in die Hände des Krankenhauspersonals übergeben.

Der 26-jährige Mann hat anschließend das Krankenhaus selbstständig wieder verlassen. In der Weseler Fußgängerzone kam es dann zu einem Handgemenge zwischen ihm und mehreren Passanten. Die Polizei nahm den Mann anschließend mit zur Wache und informierte das Ordnungsamt der Stadt Wesel und einen Arzt.

Der 26-Jährige ist danach in eine entsprechende Einrichtung nach Dinslaken eingewiesen worden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell