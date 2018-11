POL-EL: Twist - Brand eines Einfamilienhauses

Twist (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am späten Samstagabend, um 23:40 Uhr, Schulsachen und ein Teppich in einem Zimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Rooskens-Kamp in Brand. Das Feuer breitete sich schnell aus und setzte das komplette Obergeschoss in Brand. Zwei der Bewohner, die 30 jährige Mutter und ihre 9 jährige Tochter, verletzten sich leicht durch das Einatmen von Rauchgasen. Zur Brandbekämpfung rückten die Feuerwehren aus Twist, Georgsdorf und Meppen aus. Hierbei kam auch die Drehleiter der Feuerwehr Meppen zum Einsatz. Das Feuer zerstörte das Obergeschoss und verursachte einen Schaden von ca. 100.000 Euro. Das Haus, in dem eine achtköpfige Familie wohnt, wurde durch das Feuer und den Schaden unbewohnbar. /hue

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell