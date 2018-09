POL-KA: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall an Ampel

Pforzheim (ots) - Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sowie zwei leicht verletzte Personen waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag, gegen 09:00 Uhr, an der Kreuzung Karlsruher Straße / Am Enzenloch in Pforzheim.

Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer sowie ein 52-jähriger VW-Fahrer befuhren zunächst die Karlsruher Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als die Lichtzeichenanlage an der oben genannten Kreuzung von Grün auf Orange wechselte, bremste der VW-Fahrer ab. Der Mercedes-Fahrer nahm den Bremsvorgang zu spät wahr, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Hierbei zogen sich der Mercedes-Fahrer sowie die Beifahrerin in dem VW leichte Verletzungen zu.

