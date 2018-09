POL-KA: (KA) Bretten - Brand eines Geschäftskomplexes aus unbekannter Ursache

Bretten (ots) - Am Sonntag wurde der integrierten Leitstelle der Feuerwehr Karlsruhe um 06:24 Uhr der Brand eines Geschäftshauses in der Brettener Unifrankstraße gemeldet. Vor Ort wurde der Vollbrand des Gebäudes, in dem sich ein türkischer Supermarkt, eine Kfz-Werkstatt und ein Pizza-Lieferservice befinden, festgestellt. Weiterhin brannten fünf PKW, die vor dem Gebäudekomplex abgestellt waren. Bei dem Gebäudebrand entstand ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro und an den Fahrzeugen von 60.000 Euro. Ca. 20 Personen aus fünf umliegenden Wohnhäusern wurden vorsorglich evakuiert. Zudem wurde durch die Feuerwehr zeitweise eine Gasleitung eines Nachbargebäudes abgestellt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bretten, Diedelsheim, Gölshausen, Ruit, Sprantal und Gondelsheim waren mit 22 Fahrzeugen und ca. 100 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst befand sich mit 12 Einsatzkräften und 2 Rettungswägen, einem Notarztwagen und 3 Fahrzeugen der Sanitätsbereitschaft vor Ort. Diese betreuten die evakuierten Personen, welche nach dem Löschen des Feuers gegen 08:00 Uhr sukzessive zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Polizei war mit 14 Polizeibeamten und 7 Streifenwägen vor Ort. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Kriminalpolizei in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.

