POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kleinwagen fährt Frau an und flüchtet - Zeugen Gesucht

Karlsruhe (ots) - Am Samstagabend schob gegen 21:45 Uhr eine 37-jährige Frau ihr Fahrrad von der Oberfeldstraße kommend über die Welschneureuter Straße in Karlsruhe-Neureut. Auf der Kreuzung wurde sie von einem PKW, welcher auf der Welschneureuter Straße in Richtung Osten fuhr, erfasst und stürzte. Der PKW, von welchem lediglich bekannt ist, dass es sich um einen Kleinwagen handelte, fuhr weiter, ohne sich um die Verletze zu kümmern. Die Geschädigte wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Karlsruhe unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

