Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm-Herringen (ots)

In die Kindertagesstätte Abenteuerland an der Friesenstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 12. Oktober, 23 Uhr, bis Sonntag, 13. Oktober, 11.30 Uhr, ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und betraten das Gebäude. In einem Büroraum durchwühlten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

