Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Hamm - Norden (ots)

Am Sonntag, 13. Oktober 2019 um 21.30 Uhr kam es im Kreuzungebereich Münsterstraße / Heessener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und dem Pkw BMW eines 23-jährigen Hammers. Der Radfahrer überquerte den Kreuzungsbereich bei Rot , stieß mit dem BMW zusammen und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Stadtmitte fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, vermutlich Osteuropäer, etwa 190 cm groß, bekleidet mit einer Jeans und einer braunen Cappy. Bei dem mitgeführten Fahrrad handelt ess ich um ein Mountainbike. Am BMW des 23-Jährigen entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

