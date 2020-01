Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Gronau, Nordstraße, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am geparkten Pkw

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum, 31.12.2019, 16:00 Uhr, bis 01.01.2020, 16:00 Uhr hat ein derzeitig unbekannter Täter in der Nordstraße Höhe Hasunummer 6 in Gronau einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 55 jährigen Gronauers mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es handelte sich hierbei um einen silbernen Ford Fiesta. Der entstandene Sachschaden wird auf ca 1000 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der T. 05182-909220 oder T. 05068-93030 zu melden.

