Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen

Unna (ots)

Die Bewohner eines Mehrfamilienhaus in der Straße Lange Wand mussten am Donnerstagabend (18.04.2019), gegen 20 Uhr, das Haus verlassen. Eine 52 jährige Anwohnerin nahm einen lauten Knall aus Richtung des Dachgeschosses wahr und kurze Zeit später wurden Feuerfunken gesehen. Daraufhin verließen alle Bewohner das Gebäude. Das Feuer, welches im Bereich der Dachterrasse ausbrach, wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. /Tu.

