Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Lagerraum einer Praxis

Zahnarzt-Utensilien entwendet

Kevelaer (ots)

Am Montag (3. Juni 2019) gegen 3.00 Uhr drangen unbekannte Täter an der Johannesstraße in den Hinterhof einer Arztpraxis ein. Dort hebelten die Täter eine Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten verschiedene Zahnarzt-Utensilien. Ein Hausbwohner hatte zur Tatzeit laute Geräusche im Hinterhof gehört. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten mehrere Personen vom Grundstück und stiegen in einen PKW, der vor der Praxis geparkt war.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell