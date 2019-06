Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus

Werkzeugmaschinen entwendet

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag (3. Juni 2019), 15.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter am Grüttweg ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus auf. Das Gebäude wird zurzeit komplett renoviert. Die Täter entwendeten mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen aus dem Haus.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

